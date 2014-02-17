В Сумах две мошенницы сняли «сглаз» за 80 тысяч гривен

В Сумах две мошенницы сняли «сглаз» с 27-летней сумчанки и членов ее семьи в деньгах и ценностях на сумму не менее 80 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в дежурную часть милиции на этой неделе обратилась молодая мама, вместе с ребенком она вышла из помещения больницы, как на улице к ней подошла незнакомка и сообщила, что ее семья в большой опасности.

В этот момент к собеседницам подошла еще одна молодая женщина и заявила, что несколько часов назад стала жертвой мошенников. По ее слоба, как потом выяснилось, сообщница мошенницы, и стала убеждать молодую маму в том, что гадалка действительно поможет.

Увидев, что жертва полностью подпала под их влияние, они наконец заставили молодую маму с ребенком сходить домой, собрать в узелок все деньги и ценности, а это 5 тыс. долларов, 29 тыс. грн, 6 золотых колец и цепочку с крестиком, и приказала своей сообщнице и жертве разойтись в разные стороны, останавливаясь на каждом перекрестке и сжигая по коробке спичек. Когда молодая женщина, обойдя круг, вернулась на место, где оставила «благодетельницу» со своими деньгами, той уже там не было.

Поняв, что ее обманули, 27-летняя сумчанка обратилась в милицию.

Правоохранители областного центра открыли уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ведут розыск злоумышленниц.