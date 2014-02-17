В Скадовске 7 воспитанников одного детсада попали в больницу с ОРЗ
09:16, 17 февраля 2014Новости регионов
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В Скадовскую районную больницу (Херсонская область) с ОРЗ госпитализированы 9 детей дошкольного возраста, из них семеро – воспитанники одного детсада.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, семеро госпитализированных детей детей посещают дошкольное учебное заведение «Солнышко» (село Комсомольское Скадовского района).
У всех госпитализированных детей диагностировано острое респираторное заболевание. Дети находятся в состоянии средней тяжести.
Всего в указанном детсаде числятся 15 детей. О состоянии других воспитанников "Солнышка" не сообщается.
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