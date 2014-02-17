В Скадовске 7 воспитанников одного детсада попали в больницу с ОРЗ

В Скадовскую районную больницу (Херсонская область) с ОРЗ госпитализированы 9 детей дошкольного возраста, из них семеро – воспитанники одного детсада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, семеро госпитализированных детей детей посещают дошкольное учебное заведение «Солнышко» (село Комсомольское Скадовского района).

У всех госпитализированных детей диагностировано острое респираторное заболевание. Дети находятся в состоянии средней тяжести.

Всего в указанном детсаде числятся 15 детей. О состоянии других воспитанников "Солнышка" не сообщается.