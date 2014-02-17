Херсонщина: психически больной топором тяжело ранил свою 7-летнюю сестру

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, психически больной 20-летний парень, житель поселка Камышаны (пригород Херсона), чуть не убил топором собственную сестру.

Девочку с многочисленными рубленными ранами на голове обнаружили местные жители. Они сообщили в Комсомольский районный отдел милиции, на место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Ребенка госпитализировали в больницу. Сейчас она находится в реанимации, у нее рубленые раны костей лба. Медики делают все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь.

Работники милиции установили, в день трагедии девочка осталась дома со старшим 20-летним братом – мать отлучилась за дровами.

Пока не установлено, по какой-то причине парень разозлился на младшую сестру, но он схватил топор и ударил девочку. Когда другие дети вернулись домой и увидели ужасную картину, побежали к соседям за помощью.

Семья, которой случилось данное происшествие, числится, как неблагополучная. Отец полгода назад ушел из семьи, мать сама воспитывает пятерых детей, трое из которых имеют отклонения в развитии.

Потерпевшая девочка - инвалид, она больна церебральным параличом.

Напавший на нее брат нигде не учится и не работает, он душевнобольной. Регулярно проходит лечение в психиатрической больнице, у него тяжелые умственные недостатки.

Подозреваемый сейчас находится в специализированном лечебном учреждении, где проходит психиатрическую экспертизу, чтобы определить его вменяемость.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).