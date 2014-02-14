В столице за медицинской помощью обратились двое участников акций
14:59, 14 февраля 2014Новости регионов
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения
По состоянию на 6 часов утра 14 февраля за медицинской помощью обратились двое участников акций протеста с диагнозом ОРВИ и травмой челюсти.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.
«Госпитализированных нет», - говорится в сообщении.
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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