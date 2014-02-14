В столице за медицинской помощью обратились двое участников акций

По состоянию на 6 часов утра 14 февраля за медицинской помощью обратились двое участников акций протеста с диагнозом ОРВИ и травмой челюсти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«Госпитализированных нет», - говорится в сообщении.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.