Сегодня во Львове объявят приговор “Доктору Пи”

Сегодня в Сыхивском районном суде Львова ожидается объявление приговора Андрею Слюсарчуку, известному как “Доктор Пи”, которого обвиняют в ряде преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале суда уже находятся журналисты, представители сторон защиты и обвинения. Потерпевших и представителей потерпевших по данному делу нет.

Также в зал судебных заседаний еще не доставлен Слюсарчук.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 млн цифр в числе «Пи» после запятой. Он также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Слюсарчук стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако по результатам расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, по меньшей мере, три смертельных случая.

В октябре 2012 года СМИ сообщили, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» Слюсарчука умерли шесть человек. В целом же по делу - десять эпизодов незаконной врачебной практики.

По данным Генпрокуратуры, Слюсарчук обвиняется в использовании поддельных документов, осуществлении незаконной врачебной деятельности, связанной с причинением потерпевшим тяжелых телесных повреждений, и убийстве по неосторожности двух больных, а также завладении путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом.

Государственный обвинитель предложил суду признать Слюсарчука виновным в совершении 5 эпизодов незаконной врачебной деятельности, 2 эпизодов убийства по неосторожности, 9 эпизодов использования им заведомо поддельных документов и 5 эпизодов завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Прокурор предложил суду назначить Слюсарчуку наказание в виде 8 лет лишения свободы.