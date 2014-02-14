В Сумской области родилась тройня, которую никто не ожидал

В пгт Липовая Долина Сумской области в семье Пашкевич родилась тройня, которую никто не ожидал, поскольку ни одно ультразвуковое исследование этого не показывало.

Как передает корреспондент УНИАН, у молодых родителей родились три девочки весом около 1,5 кг.

«Мы ожидали двойню. Знали, что родятся девочки. Даже имена им придумали - Вероника и Виктория. А уже во время родов оказалось, что у нас есть еще и Валя. А дома нас ждет еще и двухлетняя доченька», - рассказала мама Анастасия.

По словам медиков, все были приятно поражены неожиданностью.

«В настоящее время состояние всех трех девочек еще средней тяжести. Дети получают лечение. Когда будут выписываться домой, сказать сложно», - отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Сумской областной детской больницы Наталия Голуб.

Как сообщали СМИ, в этом месяце при аналогичных обстоятельствах родились три девочки в Николаевской семье. Там также УЗИ показывало двух малышей. Вера, Надежда и Любовь родились семимесячными, вес каждой из них немногим больше килограмма. Детки находятся в инкубаторах, но по всем показателям здоровы и развиваются нормально. Сейчас для этой семьи власти города срочно ищут жилье, поскольку в двухкомнатном жилище, где проживают супруги, в данный момент уже живут семеро людей.