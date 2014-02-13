Донетчина: умершая от гриппа женщина страдала тяжелым сопутствующим заболеванием

Умершая от гриппа жительница Донецкой области страдала тяжелым сопутствующим заболеванием.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

77-летняя женщина, длительно страдавшая хроническим системным заболеванием и принимавшая в связи с этим препараты, подавляющие иммунную систему, находилась в стационаре и получала лечение согласно протоколу оказания медицинской помощи, утвержденному Министерством здравоохранения, говорится в сообщении. Неблагоприятный исход обусловлен тяжелым сопутствующим заболеванием и отсутствием вакцинации.

В ОГА подчеркнули, что в области продолжается постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. На начало февраля в регионе был зарегистрирован 21 тыс. 661 случай ОРВИ, что ниже эпидпорога на 47,4%.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службы Минздрава, в Донецкой области медики зафиксировали смерть от гриппа. «За шестую неделю 2014 года на территории Украины среди больных гриппом зарегистрирован один летальный случай в Донецкой области», - говорилось в сообщении.