Усилены меры для предотвращения вспышки АЧС в Донецкой области

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ввела ряд дополнительных противоэпизоотических мер для предотвращения вспышки африканской чумы свиней на территории Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным Госветфитослужбы, все свиноводческие предприятия переведены на усиленный режим охраны. В частности, создана буферная санитарная зона на 30 км вдоль границы с Россией и 20 км вдоль границы с Луганской областью.

"Эти зоны должны быть свободными от поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности. Жителям этих зон также рекомендовано воздержаться от выращивания свиней", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что предусмотрено создание санитарных постов и мобильных групп для контроля эпизодической ситуации в регионе, рейды по рынкам области, мониторинг состояния свиноводческих хозяйств и строгий контроль за ввозом в область свиноводческой продукции.

По данным Госветфитослужбы, в Донецкой области под угрозой от вспышки АЧС находится около полумиллиона свиней в крупных комплексах и еще более 100 тыс. животных в частных хозяйствах региона.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2014 года в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

Месяцем ранее вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.