В Донецкой области медики зафиксировали смерть от гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

«За шестую неделю 2014 года на территории Украины среди больных гриппом зарегистрирован один летальный случай в Донецкой области», - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Минздрава, за период с 3 по 7 февраля 2014 года показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины и находятся в пределах от – 9,4% в Севастополе до – 80,2 % в Ивано-Франковской области.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 216 тыс. 764 человека, среди них 135 103 человека(62,3%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 47,7 на 10 тысяч.

Самые высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрированы в Киеве и Киевской области, а самые низкие в Харьковской области.

За отчетную неделю были госпитализированы 7 тыс. 778 человек, среди них – 5 694 (73,2%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей увеличился на 19,5% и 1,7 % соответственно, информировали в Минздраве.