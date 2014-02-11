Сумщина: здоровье потерпевших во время ДТП на железнодорожном переезде улучшилось

Состояние здоровья потерпевших при столкновении маршрутки с поездом на железнодорожном переезде в Белопольском районе Сумской области 4 февраля значительно улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный хирург Сумской области Николай Кобылецкий.

«Здоровье больных значительно улучшилось, но остается стабильно тяжелым и средней тяжести. Впрочем, есть надежда, что впоследствии люди вернутся к полноценной жизни. Процесс лечения пострадавших находится под контролем главного хирурга Министерства здравоохранения Украины Петра Фомина, которому я ежедневно докладываю о положении дел», – отметил главный хирург Сумщины.

По словам Кобилецкого, состояние здоровья 15-летнего юноши, находящегося на лечении в областной детской клинической больнице, – удовлетворительное. Позитивные сдвиги наблюдаются и у 58-летней женщины, которая была прооперирована после сложной политравмы. Она чувствует себя значительно лучше, восстановилась дыхательная функция легких, а также функция желудочно-кишечного тракта, сейчас она имеет возможность самостоятельно питаться.

«Лечение пострадавших продлится от 7 суток до 2 месяцев, в зависимости от степени травмирования людей», – прибавил Кобылецкий.

В настоящее время в Сумской областной клинической больнице находятся 5 пострадавших в результате аварии.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля на железнодорожном переезде «23 км» перегона «Виры-Амбары (Сумская область)», оборудованном исправно работавшей автоматической сигнализацией, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением «Харьков-Ворожба». В автобусе находились 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек, 6 - травмированы. Открыто уголовное производство. В ходе допроса водитель признал свою вину, он арестован. Ход следствия контролируется прокуратурой Сумской области.