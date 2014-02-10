В Сумах треть города временно осталась без тепла и горячей воды

В Сумах треть города временно осталась без теплоснабжения и горячей воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, 10 февраля в связи с необходимостью замены для безопасного функционирования задвижки на одном из водонагревательных котлов котельная Северного промузла временно прекратила подавать потребителям тепло и воду.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Техническую подготовку выполнили, получено согласование Госэнергонадзора, «Сумытеплоэнерго» и других служб. Специалисты ожидали улучшения погодных условий, чтобы не выполнять работы в морозы. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха повышается до плюсовых отметок. Ремонтные работы планируют выполнить в течение понедельника, 10 февраля», - цитирует пресс-служба руководителя дирекции котельной Николая Жовтобрюха.

По информации пресс-службы мэрии, в зоне обслуживания котельной Северного промузла, а это Курский, Холодногорский и Ильинский микрорайоны Сум, расположены 315 жилых домов, около 20 учебных заведений и 10 лечебно-профилактических и социальных учреждений разного подчинения.