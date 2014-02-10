В Киеве задержали братьев, занимавшихся продажей метадона

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, правонарушителями оказались родные братья – младшему из них в этом году исполнится 18 лет, старшему – 21 год.

По словам и.о. начальника УБНОН ГУМВД Украины в городе Киеве Ивана Пономарева, братья приехали из Запорожья и арендовали в центре Киева помещение, где планировали продавать наркотики.

Злоумышленники покупали наркотики в Запорожье, а продавали в Киеве по более высокой цене: за 1 г наркотического средства получали 200-250 долларов США.

Во время проведения поверхностного осмотра вещей задержанных работники милиции выявили и изъяли 7 пакетов с метадоном. Общая стоимость изъятых наркотиков – 100 тыс. грн.

Оба брата задержаны, открыто уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).