В Херсонской области в частном доме насмерть угорели трое людей

В селе Калиновка Голопристанского района Херсонской области насмерть угорели трое людей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Херсонской области, ночью 9 февраля на пульт службы 101 в г. Голая Пристань поступило сообщение от дежурного райотдела милиции, что по ул. Вишневая в частном доме обнаружены трое погибших: 61-летний хозяин дома, а также 59-летняя женщина и 40-летний мужчина. Обнаружил их местный житель. В доме тлел диван. Пожара не было.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Пожарно-спасательное подразделение не привлекалось.

Проводится расследование.