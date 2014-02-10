Вершигору могут уволить за нарушение в использовании машин "скорой" – Голубченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, отвечая на вопрос, правда ли, что Вершигору освободили от должности, и если да, то за что.

По словам Голубченко, он не знает сейчас, уволен ли руководитель скорой. Но при этом продолжил: “Я не читал приказ, но если уволили, то за нарушение инструкции использования машины скорой помощи. Вместо использования скорой помощи по назначению - оказание скорой медицинской помощи заболевшим, выезд на вызовы, он посадил туда съемочную группу и ездил, снимал какие-то объекты. А в это время нужно было ехать на вызов”.

Голубченко подчеркнул, что в порядке использования скорой помощи запрещается кому-либо из посторонних лиц находиться в рабочее время в карете скорой. “Он нарушил это правило. Я не знаю, уволили ли его. Но если уволили, то именно за это”, - сказал Голубченко.

В комментарии УНИАН заместитель директора Департамента здравоохранения КГГА Алла Арешкович сказала, что сейчас Вершигора находится на больничном.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова заявила, что руководителя Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Вершигору попросили написать заявление на увольнение.

Мелихова утверждает, что Вершигору хотят уволить из-за того, что он якобы разрешил журналистам снимать работу медиков по вызову на Антимайдане. Так, по ее словам, 5 февраля к Вершигоре обратились журналисты российского издания «Вести» с просьбой разрешить провести день в одной из карет скорой помощи для освещения информации о работе скорой медицинской службы. «Одним из выездов бригады медиков стал в том числе и вызов на Антимайдан, который находится под стенами ВР в Мариинском парке, к мужчине, у которого случился приступ эпилепсии. Журналист снимал то, как медики оказывают помощь пациенту, что вызвало возмущение у коменданта Антимайдана. На следующий день Вершигору как главного врача, который якобы разрешил съемку, попросили написать заявление на увольнение», - сообщила Мелихова.

Она обратилась к председателю КГГА Владимиру Макеенко и первому заместителю председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Роману Илыку с требованием «сделать невозможной «расправу» над Вершигорой и другими медиками столицы».