В Донецке прошел турнир по плаванию для детей c ограниченными физическими возможностями

В Донецке в спортивном комплексе «Дельфин» 8 и 9 февраля проходит Международный турнир по плаванию для детей c ограниченными физическими возможностями на призы шестикратного паралимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, Героя Украины Виктора Смирнова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, турнир в Донецке проводится уже в девятый раз, в нем участвуют около 300 детей с нарушением слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата из разных регионов Украины и стран СНГ.

В ОГА отметили, что этот турнир на призы Виктора Смирнова не имеет аналогов в Украине. Соревнование является крупнейшим спортивным форумом для детей с ограниченными физическими возможностями, юные спортсмены разделены по возрастам и нозологиям – 16-17 лет и 15 лет и младше.

В ходе первенства его участники имеют возможность пообщаться с заслуженными мастерами спорта Украины – паралимпийцами-пловцами Андреем Калиной, Александром Мащенко и другими спортсменами, присутствующими на данном турнире.

В этом году существенную помощь в проведении мероприятия оказало главное управление МВД Украины Донецкой области, его сотрудники организовали волонтерскую помощь для участников.

Организаторы турнира приготовили всем участникам призы, а победителям – кубки и медали. Они надеются, что проведение таких турниров должно вдохновить детей и зрителей на активное занятие спортом.