Львовщина: 34-летний мужчина погиб от переохлаждения

Во Львовской области 34-летний мужчина погиб от переохлаждения. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 9 февраля на улице Франко в райцентре Городок случайными прохожими было обнаружено тело 34-летнего местного жителя, без признаков насильственной смерти. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стало общее переохлаждение. Проводится доследственная проверка.

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