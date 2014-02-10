Львовщина: 34-летний мужчина погиб от переохлаждения
15:34, 10 февраля 2014Новости регионов
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Фото : 1001.ru
Во Львовской области 34-летний мужчина погиб от переохлаждения.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 9 февраля на улице Франко в райцентре Городок случайными прохожими было обнаружено тело 34-летнего местного жителя, без признаков насильственной смерти.
Согласно заключению экспертов, причиной смерти стало общее переохлаждение. Проводится доследственная проверка.
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