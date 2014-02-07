Во Львовской области разоблачили международный канал контрабанды прекурсора

Сотрудники СБУ во Львовской области разоблачили и пресекли противоправную деятельность гражданина Украины, который наладил международный канал контрабанды прекурсора – псевдоэфедрин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ во Львовской области, 28-летний житель Ривненской области заказал у своего родственника, который временно живет в Италии, таблетки, в состав которых входит псевдоэфедрин. Поскольку это вещество используют для изготовления наркотических веществ и психотропов, обращение его в Украине ограничено.

21 января в городе Здолбунов Ривненской области СБУ задержала злоумышленника в пункте выдачи международных почтовых отправлений во время получения двух посылок.

Во время осмотра посылок в одной из них правоохранители обнаружили и изъяли скрытые среди личных вещей 720 таблеток белого цвета.

Экспертным исследованием установлено, что указанные препараты содержат прекурсор – псевдоэфедрин.

Следственным отделом Управления Службы безопасности Украины во Львовской области начато досудебное расследование по уголовному производству по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также их хранение с целью сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

По решению суда задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.