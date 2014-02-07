В Одесской области из снежных заносов освобожден микроавтобус с пассажирами

В Одесской области 6 февраля из снежных заносов освобожден микроавтобус с пассажирами и грузовик с продовольствием.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, на автодороге "Котовск-Красные Окны", вблизи села Бочмановка, сотрудники пожарно-спасательного отделения Котовского района на автомобиле «КамАЗ-4310» вытащили из снежного заноса грузовой автомобиль DAF.

«Грузовик с продуктами питания не доехал до продовольственных складов, находящихся в селе Бочмановка, застряв на подъеме дороги. С помощью буксировочного троса грузовой автомобиль извлечен», - рассказали в отделе.

Поздно вечером в Килийском районе на автодороге "Вилково-Одесса", вблизи города Вилково, спасатели освободили из снежного заноса рейсовый автобус "Mercedes Sprinter" сообщением "Одесса-Вилково". В микроавтобусе были 13 пассажиров и водитель.

По состоянию на утро 7 февраля оставался обесточенным 21 населенный пункт: 19 – в Коминтерновском районе, 2 – в Раздельнянском.

«Все еще ​​отсутствует электроснабжение на Августовской газораспределительной полосе Одесского линейно-производственного управления магистральных газопроводов», - сообщили в отделе.