В Черкассах от переохлаждения погиб мужчина

13:43, 07 февраля 2014
Новости регионов
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Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы

Фото: 062.ua

В Черкассах от переохлаждения погиб мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, тело 60-летнего мужчины обнаружили сегодня утром на проспекте Химиков. По предварительным данным, он погиб из-за переохлаждения.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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