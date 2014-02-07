В Черкассах от переохлаждения погиб мужчина

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы

В Черкассах от переохлаждения погиб мужчина. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, тело 60-летнего мужчины обнаружили сегодня утром на проспекте Химиков. По предварительным данным, он погиб из-за переохлаждения. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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