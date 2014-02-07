Для недопущения АЧС в Луганской области необходимо провести депопуляцию диких кабанов

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кабинете министров Украины предлагает ограничить перемещение скота и мяса свиней в зонах угрозы африканской чумы свиней (АЧС), в которую входят Луганская область, Двуречанский и Купьянский районы Харьковской области, а также Шахтерский и Амвросеевский районы Донецкой области, только по разрешению главных управлений ветеринарной медицины в этих областях.

Соответствующее предложение содержится в протоколе заседания комиссии от 6 февраля, текстом которого располагает УНИАН.

С целью недопущения распространения АЧС по территории Украины, комиссия также считает необходимым провести депопуляцию диких кабанов на территории Луганской области (отстрелу подлежит 1229 голов), а также ввести запрет на содержание свиней в подсобных хозяйствах пользователям охотничьих угодий и егерской службе по всей стране до стабилизации эпизоотической ситуации.

Кроме того, противоэпизоотическая комиссия предлагает создать свободную от свиней буферную зону глубиной 30 км на границе с Российской Федерацией, рекомендовав жителям этой территории воздержаться от содержания этих животных.

Эти и другие пункты плана Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по борьбе с распространением АЧС в Украине будут рассмотрены на заседании Кабинета министров в ближайшую среду.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января и 17 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области соответственно. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.