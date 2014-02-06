Закарпатье: на горе Красия во время катания на лыжах травмировались четыре туриста

13:47, 06 февраля 2014
Новости регионов
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Недалеко от с. Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области, на г. Красия, травмировались четыре туриста.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, получив вызов, сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Закарпатской области быстро нашли пострадавших, оказали им первую домедицинскую помощь и доставили в больницу.

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