Закарпатье: на горе Красия во время катания на лыжах травмировались четыре туриста

Недалеко от с. Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области, на г. Красия, травмировались четыре туриста.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, получив вызов, сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в Закарпатской области быстро нашли пострадавших, оказали им первую домедицинскую помощь и доставили в больницу.