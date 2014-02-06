В Одессе горел автомобиль скорой помощи

В Одессе произошло возгорание автомобиля скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, 5 февраля в 18.31 в службу «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Водопроводной. Автомобиль стоял на проезжей части, водитель в момент возгорания в салоне отсутствовал.

«Спасатели ликвидировали возгорание моторного отсека автомобиля скорой помощи «Газель» на площади 3 кв. метра», - сообщили в отделе. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.