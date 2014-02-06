В Киеве за сутки к медикам за помощью обратились 5 человек
11:59, 06 февраля 2014Новости регионов
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По информации Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 6 февраля (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 5 человек, из которых 3 – госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По данным пресс-службы, причины госпитализации – ссадины конечностей, инфицированные раны пальцев правой кисти, бронхит.
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