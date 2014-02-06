В Днепровском районе столицы ликвидировали домашнюю нарколабораторию

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Днепровского райуправления столичной милиции совместно с прокуратурой района разоблачены супруги, которые устроили нарколабораторию в собственной квартире.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

Злоумышленников задержали «на горячем» – при продаже дозы очередному клиенту. Задержанные муж и жена – наркозависимые со стажем, что стало причиной потери ими работы. Чтобы иметь средства к существованию, они начали изготавливать опий в домашних условиях и сбывать запрещенный товар. Наркотик для продажи готовили концентрированный.

Ежедневно к ним за дозой приходили около 20 наркозависимых, которые платили супругам до двух тысяч гривен в день. Почти все деньги супруги тратили на наркотики для себя.

В этой семье растет четырехлетняя девочка.

Следственным отделом Днепровского райуправления милиции в отношении задержанных мужчины и женщины открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.