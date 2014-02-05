Для безопасности пешеходов в Киеве планируют своевременно расчищать крыши от сосулек

В связи с резким потеплением в столице усилен контроль над своевременной расчисткой крыш домов от сосулек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды.

Специалисты отмечают, что в соответствии с Правилами благоустройства города Киева, балансодержатели должны обеспечивать своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территорий, немедленно проводить расчистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением предохранительных мероприятий по безопасности движения пешеходов, ограждать опасные места на тротуарах, переходах, выставлять дежурных.

В случае невыполнения отмеченных правил нарушителей будут привлекать к ответственности согласно ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предусматривает наложение штрафа на граждан от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1 тыс. 360 грн.) и на должностных лиц, субъектов предпринимательской деятельности – от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1 тыс. 700 грн.).

В КГГА информируют, что с начала года работниками Департамента, КП «Киевблагоустройство» совместно с районными в г. Киеве государственными администрациями за неподобающую уборку снега и несвоевременную расчистку крыш от сосулек вручено 2537 предписаний и составлено 338 административных протоколов.