В Одесской области трёх членов медкомиссии подозревают в получении взяток

В Одесской области задержаны трое членов медкомиссии, которые подозреваются в получении взяток на 50 тыс. грн от граждан за выдачу справок об инвалидности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемые задержаны в момент получения неправомерной выгоды.

«Прокуратурой Одессы осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды членами медико-социальной экспертной комиссии одного из городов в Одесской области за предоставление справки о получении группы инвалидности», - сообщили в пресс-службе.

В ней уточнили, что в ходе досудебного расследования по подозрению в совершении уголовного преступления 4 февраля подозреваемые задержаны после получения ими от гражданина 2 тыс. грн за оформление указанного документа.

«По предварительным данным, в результате ряда преступных действий, сотрудники медкомиссии получили около 50 тыс. грн», - рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, осуществляет следственный отдел городского управления милиции.