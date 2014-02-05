Семьи погибших в аварии в Сумской области получат по 100 тыс

Семьи погибших в результате столкновения маршрутки с поездом в Сумской области получат по 100 тыс. грн, сообщил по итогам заседания правительства в среду, 5 февраля, министр инфраструктуры Владимир Козак со ссылкой на принятое правительством решение.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, «семьи погибших получат по 100 тыс, грн, пострадавшие – по 50 тыс. грн».

Средства, как ожидается, будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2014 года около 15 часов на железнодорожном переезде 23 км перегона Виры – Амбары (Сумская область), оборудованном автоматической переездной сигнализацией, которая исправно работала, произошло столкновение маршрутного автобуса с дизель-поездом №847 сообщением Харьков - Ворожба. В автобусе находилось 18 пассажиров и водитель, погибли 12 человек.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила, что столкновение поезда с маршруткой произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего в неустановленном месте на переезд.