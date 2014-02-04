На Луганщине из-за африканской чумы уничтожено еще 212 свиней

Об этом УНИАН сообщил директор департамента ветеринарной медицины Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Александр Вержиховский.

«На сегодняшний день в селе Давидо-Никольское уничтожено 212 голов. В 10-километровой карантинной зоне, по нашим расчетам, находится еще около 40 голов свиней, но к ним будут применяться не такие строгие меры», - сказал Вержиховский, пояснив, что оставшееся в карантинной зоне поголовье также будет уничтожено, однако животные будут не сожжены, а отправлены на мясоперерабатывающие предприятия.

По его словам, в Луганской области для недопущения распространения АЧС также ведется контроль над популяцией диких кабанов.

«Также контролируется популяция дикого кабана. Идет тотальный отстрел, и по всей Луганской области будет отстрелено около 1 тыс. диких кабанов», - сказал он.

При этом Вержиховский отметил, что в близлежащих к Давидо-Никольскому селах проводится ежедневный клинический осмотр свиней.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское была зафиксирована гибель животного от АЧС.

До этого, 6 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь. Тогда уничтожению подлежало более 100 свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.