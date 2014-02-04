В Киеве к бригадам скорой медпомощи сегодня обратились 3 человека

По информации Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 4 февраля (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 3 человека, из которых 2 – госпитализированы. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Причины госпитализации – лакунарная ангина и алкогольная интоксикация.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.