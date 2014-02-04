Тернопольщина: 42-летний мужчина погиб от переохлаждения

В Тернопольской области нашли 42-летнего жителя Хмельницкой области, который умер от переохлаждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, тело мужчины нашли вчера в послеобеденную пору вблизи села Нападовка Лановецкого района. Установлено, что умерший – житель села Дидковцы Белогорского района Хмельницкой области. Причина его гибели – общее переохлаждение.

Также вчера в Борщевскую центральную районную больницу с диагнозом «Обморожение обеих кистей рук и ног ІІ-ІІІ степени» госпитализирован 60-летний житель села Бельче Золотое Борщевского района.