В Донецкой области после непогоды возобновилось обучение в 82% школ

В Донецкой области после вынужденной паузы, вызванной непогодой, возобновили обучение 82% школ.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, из 1093 общеобразовательных школ коммунальной формы собственности области возобновили работу в обычном режиме 906 школ (82 % от их общего количества), в которых обучаются 287 553 ученика (87 % от общего количества).

Пока остается приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах городов Дебальцево, Дзержинск, Енакиево, Красный Лиман, Харцызск, Снежное (1-4 классы), а также Новоазовском, Первомайском, Тельмановском, Волновахском (частично) районах. По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого, «здесь есть вопросы по нескольким школьным котельным и непроездным дорогам к учебным заведениям». Но губернатор заверил, что «через ближайшие 2-3 дня все дети в Донецкой области возобновят учебу в школе».