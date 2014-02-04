В Киеве горел городской центр крови

В столице 150 человек эвакуированы при пожаре в Киевском городском центре крови.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о задымлении в 3-этажном здании Киевского городского центра крови по ул. Максима Берлинского поступила 3 февраля в 14.37.

На место происшествия спасательные подразделения выяснили, что пожар возник в помещении для персонала размером примерно 10 кв. м. Огонь перекинулся на соседний кабинет лаборатории криобиологии на 1-м этаже площадью 60 кв. м. В помещении для долговременного хранения плазмы находился негерметичный азот температурой -196°С в пяти емкостях общим объемом 1 тыс. литров. Вещество не угрожало человеческой жизни, так как угрозы взрыва не было, отметили в ГСЧС.

«Во время пожара руководство Киевского городского центра крови выводило рабочий персонал на свежий воздух. Спасатели присоединились к эвакуации людей. Из здания было выведено 150 человек», - говорится в сообщении.

В 15.04 пожар был локализован, а в 15.15 - ликвидирован на площади 20 кв. м.

Причина возникновения пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.