В Киеве ликвидировали подпольную нарколабораторию

Сотрудники отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Дарницкого райуправления милиции Киева выявили и обезвредили подпольную нарколабораторию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью столичной милиции.

По данным милиции, молодая пара арендовал однокомнатную квартиру в Дарницком районе. Оба наркозависимые, денег на очередную дозу постоянно не хватало, поэтому они решили самостоятельно изготовлять наркотик у себя дома. Помогали им более опытные в этом деле двое друзей, отмечается в сообщении.

Во время проверки и обыска помещения подозреваемых оперативники изъяли специальное оборудование, на котором изготовляли амфетамин, а также большое количество различных химических препаратов, которые использовались при изготовлении амфетамина, сообщили в ОСО.

Это событие занесено в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».