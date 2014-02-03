В Винницкой области в результате взрыва в школьной котельной погибли 2 человека

В г. Тульчин Винницкой области в результате взрыва в школьной котельной погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 3 февраля на пункт связи оперативно-координационного центра УГСЧС в области поступило сообщение о том, что в 11:15 в г. Тульчин по ул. Ленина, 43, в котельной общеобразовательной школы №3 произошел гидродинамический удар системы тепловодоснабжения, что повлекло разрушение котла и частично помещения котельной.

Взрывная волна выбила стекла в 14 оконных рамах со стороны коридора и лестничных клеток в расположенном рядом помещении основного школьного корпуса, в котором учатся 330 учеников старших классов (в целом в школе учатся 600 учеников).

Школьники начальных классов учебный процесс проводят в другом школьном корпусе, который обеспечен отдельным отоплением.

В результате чрезвычайного происшествия погибли два технических работника школы – завхоз, 1965 г. р. и оператор котельной установки, 1982 г. р. (умер в приемном отделении Тульчинской районной больницы).

Пока для учеников старших классов учебный процесс приостановлен.

На 14:00 запланировано заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На месте события работает оперативная группа УГСЧС Украины в Винницкой области.