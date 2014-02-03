Тернопольщина: от переохлаждения погиб 50-летний мужчина

В Тернопольской области от переохлаждения погиб 50-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, тело мужчины обнаружили вчера в Хоросткове Густинского района на собственном подворье. Причина гибели - общее переохлаждение.

Кроме этого вчера в Тернопольскую городскую больницу № 1 с диагнозом «обморожение обеих кистей рук II-III степени» был госпитализирован 21-летний житель села Подберезцы Зборовского района.

В Социальную центральную районную больницу с таким же диагнозом попал 62-летний житель села Переволока Бучачского района.