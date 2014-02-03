Львовщина: спасатели доставляют медиков на вызовы к пациентам на снегоходах

На Львовщине к отрезанным от транспортного сообщения снежными заносами населенным пунктам медиков на вызовы к пациентам доставляют спасатели на снегоходах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - центре ГУ ГСЧС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в спасательную службу поступил сигнал о том, что в селе Кривое Радеховского района нуждаются в срочной медицинской помощи двое детей - дошкольников в возрасте 2 и 5 лет, однако проехать в село автотранспортом из-за снежных заносов невозможно. Для оказания медицинской помощи детям спасатели на снегоходе доставили врача в населенный пункт, что позволило оперативно и вовремя оказать необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в ГУ ГСЧС.

По сообщению департамента гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 1 февраля в Радеховском районе области отсутствует автосообщение с 41 населенным пунктом. Спасатели на территории области уже освободили из снежных заносов 4 «кареты» скорой медицинской помощи.