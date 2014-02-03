Львовщина: семья с младенцем отравилась неизвестным веществом
12:25, 03 февраля 2014Новости регионов
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Причины отравления устанавливаются, в частном доме отсутствует газ, отопление - печное, дровами
Фото : Обозреватель
Во Львовской области с диагнозом «отравление неизвестным веществом » госпитализированы три человека, среди которых годовалый ребенок.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 февраля в 17.30 в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы с диагнозом «отравление» госпитализированы три человека, из них 1 ребенок - жители села Караченов Яворивского района.
Пострадали молодые супруги (в возрасте 26 и 21 год) и их ребенок 2012 рождения.
Причины отравления устанавливаются, в частном доме отсутствует газ, отопление - печное, дровами.
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