Львовщина: семья с младенцем отравилась неизвестным веществом

Во Львовской области с диагнозом «отравление неизвестным веществом » госпитализированы три человека, среди которых годовалый ребенок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 февраля в 17.30 в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы с диагнозом «отравление» госпитализированы три человека, из них 1 ребенок - жители села Караченов Яворивского района.

Пострадали молодые супруги (в возрасте 26 и 21 год) и их ребенок 2012 рождения.

Причины отравления устанавливаются, в частном доме отсутствует газ, отопление - печное, дровами.