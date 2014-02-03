Луганщина: в частном домохозяйстве от африканской чумы погибло пять свиней

30 января в с. Давыдо-Никольское Краснодонского района Луганской области в частном домохозяйстве, вследствие инфекционного заболевания (африканская чума свиней) погибло 5 домашних свиней.

Как сообщает сегодня пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с целью недопущения распространения заболевания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Луганской облгосадминистрации с 31 января в с. Давыдо-Никольское установлен карантин.

Ситуация находится под контролем Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 20 января на совещании в Луганской облгосадминистрации по вопросам принятия мер по ликвидации и недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию области принято решение начать стопроцентный отстрел диких кабанов. Соответствующее решение принято в связи с увеличением случаев гибели животных от африканской чумы свиней на территории Ростовской области России, которая непосредственно граничит с Луганской областью.

