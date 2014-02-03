В Ивано-Франковской области с обморожением за сутки госпитализированы 10 человек.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, случаи травмирования людей в результате обморожением зафиксированы в Косивском, Калушском, Снятинском, Коломыйском, Рогатинском районах и в Яремче.

Управление ГСЧС в области призывает граждан в условиях резкого снижения температуры избегать длительного пребывания на открытом воздухе, чтобы не навредить своему здоровью.