Львовщина: из-за снегов психоневрологический диспансер отрезан от мира
Во Львовской области спасатели на снегоходах доставили продукты пациентам и работникам психоневрологического диспансера, который остался полностью отрезанным от транспортного сообщения снежными заносами
Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС во Львовской области, к спасателям обратились работники психоневрологического диспансера села Лешков Сокальского района, сообщив о том, что машина с продуктами питания из-за снежных заносов не может подъехать к медицинскому заведению. На госпитализации в диспансере находятся 102 человека и 12 человек обслуживающего персонала.
Специалисты ГСЧС при помощи 2 снегоходов осуществили подвоз 450 буханок хлеба и 30 кг продуктов питания к медицинскому заведению.
Расстояние от трассы «Ковель – Владимир-Волынский –Червоноград – Жовква» до села Лешков около 15 км.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 1 февраля в Сокальском районе из-за сильных снежных заносов на дорогах без транспортного сообщения осталось 45 населенных пунктов.