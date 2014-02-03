Львовщина: из-за снегов психоневрологический диспансер отрезан от мира

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС во Львовской области, к спасателям обратились работники психоневрологического диспансера села Лешков Сокальского района, сообщив о том, что машина с продуктами питания из-за снежных заносов не может подъехать к медицинскому заведению. На госпитализации в диспансере находятся 102 человека и 12 человек обслуживающего персонала.

Специалисты ГСЧС при помощи 2 снегоходов осуществили подвоз 450 буханок хлеба и 30 кг продуктов питания к медицинскому заведению.

Расстояние от трассы «Ковель – Владимир-Волынский –Червоноград – Жовква» до села Лешков около 15 км.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по состоянию на 1 февраля в Сокальском районе из-за сильных снежных заносов на дорогах без транспортного сообщения осталось 45 населенных пунктов.