Донетчина: из-за непогоды остаются обесточенными 57 населенных пунктов

В Донецкой области в настоящее время в связи со сложными погодными условиями остаются обесточенными 57 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, без электроэнергии остаются 57 населенных пунктов в Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Великоновоселковском, Новоазовском, Першотравневом, Старобешевском, Тельмановском и Шахтерском районах.

В сообщении уточнили, что в регионе остаются обесточенными 2 воздушные линии 110 кВ, 2 воздушные линии 35 кВ, 33 воздушных и кабельных линий электропередачи 6-10 кВ, а также 328 трансформаторных подстанций, 6 котельных (по две в Старобешевском, Шахтерском и Амвросиевском районах).

Для ликвидации последствий обесточивания в целом «ДТЭК Донецкоблэнерго» в настоящее время задействовало 238 выездных бригад в составе 640 человек.

Проведение аварийно-восстановительных работ затруднено по причине отсутствия доступа к энергообъектам в связи с сильными снежными заносами, отметили в ОГА.