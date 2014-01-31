В Черкассах в центре города мужчина умер от переохлаждения

В Черкассах в ночь на 31 января в центре города на бульваре Шевченко 39-летний мужчина умер от переохлаждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, утром 31 января обнаружили тело 39-летнего мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате переохлаждения. Окончательная причина его смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Всего же в Черкасской области за сутки с обморожением 4 человека обратились к врачам. 30 января в Чернобаевскую центральную районную больницу с диагнозом обморожение верхних конечностей был доставлен 48-летний житель села Москаленки. Мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение. В этот же день с общим переохлаждением организма в эту же больницу был госпитализирован 36-летний житель села Клищенцы. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

Еще один пострадавший в результате обморожения верхних и нижних конечностей I-II-го степени, житель села Викторовка Маньковского района, был госпитализирован в райбольницу.

В Золотоношскую районную больницу за медицинской помощью с обморожением верхних конечностей II-III степени обратилась 87-летняя пенсионерка с. Хрущевка. Пострадавшая была немедленно госпитализирована.