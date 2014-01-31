В Хмельницкой области в 2014 году планируют оздоровить 114 тыс. школьников

В Хмельницкой области в 2014 году планируется обеспечить оздоровлением и отдыхом 114 тыс. детей школьного возраста или свыше 93% от общей их численности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил директор департамента образования и науки, молодежи и спорта Хмельницкой ОГА Виктор Очеретянко на заседании коллегии облгосадминистрации.

Он отметил, что областная власть запланировала обеспечить оздоровлением всех детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; 75% - детей из многодетных и малообеспеченных семей; 75% - детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы; 45% - детей-инвалидов, 12% - талантливых и одаренных детей.

Вместе с тем, должностное лицо заметило, что остается нерешенным вопрос об оздоровлении детей льготных категорий с особыми потребностями – ни одно оздоровительное учреждение области не имеет надлежащих условий для оздоровления и отдыха детей этой категории.

Кроме того, в 2014 году из областного бюджета предусмотрено выделить 3,5 млн. грн на оздоровление детей, внебюджетных средств будет привлечено на сумму 14,5 млн. грн. Также Фонд социального страхования по временной потери трудоспособности запланировал на оздоровление 10 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2013 году в Хмельницкой области было оздоровлено свыше 116 тыс. детей.