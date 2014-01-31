В Донецкой области спасатели вытащили из снежных заносов 8 «скорых»

В Донецкой области спасатели за последние сутки вытащили из снежных заносов 8 автомобилей скорой помощи и транспортировали трех беременных женщин в родильные дома.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, с помощью пожарных автомобилей и буксирных тросов спасатели вытащили из снежных заносов 15 легковых и 26 грузовых автомобилей, 3 микроавтобуса и 8 автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, эвакуировали и перевезли к пунктам обогрева 37 человек; перевезли 10 работников службы РЭС до города назначения; вытащили на проезжую часть дороги трактор; оказали помощь в транспортировке трех беременных женщин в родильные дома.

Помощь была оказана в городах Донецк, Макеевка, Торез, Снежное, Мариуполь, Дебальцево, а также в Добропольском, Волновахском, Старобешевском, Амвросиевском, Новоазовском, Первомайском, Шахтерском, Марьинском, Красноармейском и Великоновоселковском районах.

От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области было привлечено 35 единиц техники и 132 человека личного состава.