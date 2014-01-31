В Ривненской области 3 человека отравились угарным газом, в том числе ребенок
11:13, 31 января 2014Новости регионов
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, один ребенок в среднем состоянии тяжести госпитализирован
Фото: УНИАН
Вчера в 23.30 в с. Забороль Ривненской области в частном жилом доме от отравления угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового котла погибли три человека, в том числе ребенок 2006 г.р.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, еще один ребенок (1999 г.р.) в среднем состоянии тяжести госпитализирован.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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