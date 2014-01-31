В Житомире 52-летняя женщина умерла в карете «скорой» от переохлаждения
Из-за морозов на Житомирщине почти ежедневно поступают сообщения о пострадавших от переохлаждения
В Житомире 52-летняя женщина от переохлаждения организма скончалась в карете скорой помощи.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, "в Житомире 52-летняя женщина от переохлаждения организма скончалась в карете скорой помощи, а двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с обморожениями различных частей тела госпитализированы в одну из больниц Житомира".
Пострадавшие имеют с диагноз "общее переохлаждение организма".
Также отмечается, что из-за морозов на Житомирщине почти ежедневно поступают сообщения о пострадавших от переохлаждения.
Так, с наступлением морозов в области уже более десятка человек травмировались по этой причине и двое - умерли.
В частности, за прошедшие сутки в травматологическое отделение Овручской центральной районной больницы попали три человека.
Один случай произошел в селе Стуговщина. 59-летний мужчина 25 января долгое время занимался на улице по хозяйству. Вследствие этого он получил отморожение кистей рук, но в больницу не обращался. Только после того, как соседи настояли на том, чтобы мужчина обратился за помощью к врачам, его госпитализировали.
Два других случая произошли из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Люди просто уснули на улице. От смерти их спасли случайные прохожие. В результате происшествия пострадавшие получили отморожения рук и ног.