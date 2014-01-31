В Житомире 52-летняя женщина умерла в карете «скорой» от переохлаждения

В Житомире 52-летняя женщина от переохлаждения организма скончалась в карете скорой помощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, "в Житомире 52-летняя женщина от переохлаждения организма скончалась в карете скорой помощи, а двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с обморожениями различных частей тела госпитализированы в одну из больниц Житомира".

Пострадавшие имеют с диагноз "общее переохлаждение организма".

Также отмечается, что из-за морозов на Житомирщине почти ежедневно поступают сообщения о пострадавших от переохлаждения.

Так, с наступлением морозов в области уже более десятка человек травмировались по этой причине и двое - умерли.

В частности, за прошедшие сутки в травматологическое отделение Овручской центральной районной больницы попали три человека.

Один случай произошел в селе Стуговщина. 59-летний мужчина 25 января долгое время занимался на улице по хозяйству. Вследствие этого он получил отморожение кистей рук, но в больницу не обращался. Только после того, как соседи настояли на том, чтобы мужчина обратился за помощью к врачам, его госпитализировали.

Два других случая произошли из-за чрезмерного употребления алкогольных напитков. Люди просто уснули на улице. От смерти их спасли случайные прохожие. В результате происшествия пострадавшие получили отморожения рук и ног.