В Донецкой области от переохлаждения погибли 2 человека, 35 – госпитализированы

В Донецкой области в период с 23 по 29 января от переохлаждения погибли два человека, 35 – госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по данным областного бюро судебно-медицинской экспертизы, в период с 23 по 29 января от переохлаждения погибли два жителя области, в больницы региона обратились 43 человека с переохлаждением и отморожением и 35 из них были госпитализированы.

Главный врач областного центра здоровья Владимир Удодов обратился ко всем жителям региона с просьбой, когда температура воздуха опускается ниже 20 градусов мороза, не пренебрегать элементарными правилами профилактики переохлаждения.

«Выходя из дома нужно выпить горячий чай. Старайтесь пить чай и в течение дня. При выборе одежды отдавайте предпочтение не синтетике, а шерсти и хлопчатобумажным вещам и теплой обуви. Терморегуляция в организме осуществляется лучше, когда одежда натуральная», - сказал Удодов, при этом рекомендовал также «ежедневно делать утреннюю зарядку и ограничить употребление кофе».