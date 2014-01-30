В Крыму объявили ЧС из-за шквалов и снегопада

В Крыму из-за плохой погоды по поручению председателя Совета министров автономии Анатолия Могилева объявлена чрезвычайная ситуация .

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства АРК.

В 15-ти регионах затруднено дорожное движение, нарушено энерго-, водо- и теплоснабжение, в том числе, объектов социальной сферы.

В частности, ограничено движение по дороге Красноперекопск-Симферополь. Без света 206 сел и поселков. Не работают 27 котельных из 905. Закрыты 234 школы из 542, а также 39 ФАПов и амбулаторий.

«Главная задача, которая стоит перед нами, - обеспечить крымчанам нормальные условия. В первую очередь, необходимо восстановить нормальную работу школ, больниц, объектов водо- и теплоснабжения», - сказал Могилев в Симферополе на совещании в четверг.

«Люди не должны оставаться в холодных домах. Побывайте в каждом населенном пункте в вашем районе, проконтролируйте, что делается, какие проблемы, какая нужна помощь», - обратился премьер Крыма к главам регионов.

На 30-31 января в Крыму спасатели объявили штормовое предупреждение: метель, гололед, налипание мокрого снега, ветер 15-25 м/с.

В автономии работают 23 стационарных пункта обогрева.