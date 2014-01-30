Донетчина: спасатели освободили из снежных заносов 19 «скорых»

В Донецкой области спасатели за последние сутки освободили из снежных заносов 19 автомобилей скорой помощи, 3 автобуса с пассажирами, в том числе школьный автобус, около 70 автомобилей (46 легковых и 23 – грузовых авто) и один трактор.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, из-за ухудшения погодных условий спасатели в течение суток вытаскивали из снежных заносов машины с помощью пожарных автомобилей и буксировочных тросов на безопасные участки дорог.

Так, в городах Донецке, Мариуполе, Макеевке, а также Первомайском, Марьинском районах работники ГСЧС достали из снежных сугробов автомобили скорой медицинской помощи и транспортировали врачей к больным людям. В городе Мариуполь спасатели помогли в транспортировке в роддом двух беременных женщин. Возле поселка Орловка Ясиноватского района спасательные службы, по просьбе водителя, помогли выбраться из снежного заноса на проезжую часть дороги школьному автобусу.

Для оказания помощи от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области было привлечено 45 единиц техники и 140 человек личного состава.