На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за гололеда на дорогах

В Закарпатской области на 30 января на дорогах Закарпатской области сохранится гололедица, по этому поводу объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, сильная гололедица наблюдается из-за того, что днем в области проходит потепление, а ночью приходят морозы.

По данным управления, наибольшая опасность ждет путешествующих на перевалах, соединяющих Закарпатскую область со Львовской. Сейчас температура воздуха на перевалах следующая: на Латирском -7 °, на Абранском -5 °, на Яблунецком -6 °, на Ужоцком -3 °, на Торунском достигает -10 °

Согласно сообщению, на дорогах государственного, областного и местного значения покрытие мокрое, местами снежное, проезд обеспечен.

Как информируют спасатели, в период с 1 по 30 января 2014 для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области была оказана помощь в буксировании 43 автомобилям. От Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области на дорогах и перевалах в спасательных операциях были задействованы 22 единицы техники и 88 человек личного состава.